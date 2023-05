Eden Hazard legutóbbi Premier League-es szereplése legendás volt, hiszen a Chelsea korábbi sztárja bebetonozta magát az angol futball egyik legjobb játékosaként, de lehet, hogy a Real Madrid sztárja visszatérhet?

A Mirror értesülései szerint a Tottenham lehet a 32 éves játékos célpontja a nyáron, mivel a belga játékost a Real Madrid a Harry Kane-ért kötött üzlet részeként kínálja. Kane jövője bizonytalan a nyár felé haladva, és több klub is kész ajánlatot tenni a 29 éves játékosért, amennyiben úgy dönt, hogy elhagyja Észak-Londont.

Real Madrid have been offered the chance to sign Tottenham striker Harry Kane this summer in a deal that could see Eden Hazard go the other way.



(Source: @Mirrorfootball) pic.twitter.com/JNlnxZ8bIG