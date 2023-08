Ahogyan arról mi is beszámoltunk, tegnap az utolsó puzzledarab is a helyére került Romelu Lukaku Romába igazolása kapcsán.



A Chelsea-t elhagyó játékosért nagy erőfeszítéseket tettek Mourinhóék, mindezek közül pedig kiemelkedett a klubtulaj, Dan Friedkin közbenjárása.

Ritka, hogy egy tulajdonos ennyire belefolyjon egy átigazolási ügybe, de Fabrizio Romano szerint itt kulcsszerepe volt ennek, ugyanis ő volt az, aki személyesen eljárt és tárgyalt a Chelsea tulajdonosával.

Érdekesség, hogy Friedkin, mivel rendelkezik a szükséges engedélyekkel és jogosítványokkal, maga fogja vezetni azt a magánrepülőt, amivel a belga támadót Londonból Rómába hozzák. A leszállás délután 17 óra magasságában várható.

Romelu Lukaku, set to land in Rome on Tuesday at 5pm Italy time



AS Roma owner Dan Friedkin will drive the private flight personally.



Friedkin’s work on the deal was crucial to agree terms with Chelsea owners, key factor — showing AS Roma ambition. pic.twitter.com/Ty2TfeuSYX