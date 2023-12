A nigériai válogatott támadója, Victor Osimhen a következő szezonban a Real Madrid mezében rúghatja a gólokat, annak ellenére, hogy nemrég hosszabbított a Napolival.

A Real Madrid Victor Osimhen nyomába eredt, és alternatívát látnak benne a legfőbb átigazolási célpontjaik, Kylian Mbappé és Erling haaland alternatívájaként. Karim Benzema távozásával megüresedett egy hely a kilences számú poszton, így a Real Madrid legnagyobb átigazolási feladványa egy kiemelt csatár esetleges megszerzése.

Míg Mbappé és Haaland az első nevek a kívánságlistán, a legfrissebb hírek szerint a Osimhent egy vonzó alternatívának tekintik. A Real Madrid keresése egy top szintű kilences számú csatár után fokozódott, miután Karim Benzema a nyáron az Al-Ittihadhoz távozott. A klub csatársorából a spanyol veterán Joselu szerződtetése ellenére is hiányzik egy gólerős csatár, és 2024 nyarán erősítést terveznek.

Mbappé, akinek lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, továbbra is a legvonzóbb jelölt, mivel átigazolási összeg nélkül is akár megszerezhető. Azonban az, hogy korábban nem volt hajlandó csatlakozni a spanyol klubhoz, már eddig is ellentétbe hozta őt a szurkolókkal és a Real Madrid elnökével. Haaland, a Real Madrid másik fő opciója, egy igazi góllövő, aki a Manchester Cityben az elmúlt szezon során Premier League rekordot jelentő 52 gólt szerzett.

Mbappé és Haaland hajszolása közepette a spanyol SPORT arról számolt be, hogy Victor Osimhen a fő alternatíva, ha nem sikerül megszerezni az eredeti célpontokat. Mind Haaland, mind Osimhen úgy vélik, hogy nagyszerű kiegészítői lennének a Real Madridnak, de az anyagi szempontokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel mindkét játékos jelentős árcédulát visel.

Borítókép: Xavier Laine/Getty Images