A Marca szerint a Real Madrid terve az, hogy a jövő héten utoljára felveszi a kapcsolatot Kylian Mbappé táborával, hogy afelől érdeklődjenek, szeretne-e a francia csatlakozni a habfehérekhez.



Január elsejével a francia támadó szabadon tárgyalhat érdeklődőivel, így a Real Madrid akár napokon belül nyélbe is ütheti az üzletet, mint ahogy anno David Alabával tették, aki január első napjaiban aláírt a királyiakkal a következő szezonra.

A Real Madrid nem változtat semmit az ajánlatán, az egy az egyben megegyezik a nyárival: nettó 26 millió eurós éves fizetés mellett 130 milliós átigazolási bónuszt ajánlanak. Ezzel a francia a legjobban fizetett játékossá válna a keretben, de a madridiaknál itt is egyértelmű elvek alapján dolgoznak, miszerint nem kereshet senki kiugróan magas összeget a keret többi tagjához képest.

Florentino Perez egyértelművé teszi, hogy ez az utolsó és egyetlen lehetőség, hogy Mbappé a Real Madridé legyen. Ha most visszakozik, vagy hezitál, örökre elbúcsúzhat a Santiago Bernabeutól.

De miért is teheti meg a Madrid, hogy ennyire könyörtelen legyen? Míg nyáron Benzema távozása egy kiszolgáltatott helyzetbe taszította őket, mára jól látszik, hogy rendben vannak a támadóharmadban. Jude Bellingham rendkívüli formája, illetve Vinicius és Rodrygo szerepe miatt megengedhetik maguknak, hogy kemény kézzel tárgyaljanak, hiszen nincsenek feltétlenül rászorulva Mbappé érkezésére.

Endrick átigazolása ezt a biztonsági helyzetet növeli, ugyanis egy hatalmas támadótehetség érkezik hozzájuk, aki a már fentebb említett brazilok lábnyomait követve éveken belül csúcsjátékossá érhet.

Nincs tehát kényszerhelyzet. Természetesen megpróbálják leigazolni Mbappét, ugyanis egy ekkora sanszot csupán gazdasági szempontok mentén sem hagyhatnak elszállni, viszont nem fognak érte minden követ megmozgatni.

