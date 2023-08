A hírek szerint a Real Madrid vezetősége valósággal kinevette a PSG által Mbappéra kitűzött 250 millió eurós árcédulát.



A francia támadó helyzete némileg normalizálódott, ugyanis ismét a keret tagja Párizsban, az azonban korántsem biztos, hogy aláírja a PSG által kért szerződéshosszabbítási javaslatot.

A 24 éves csatárnak jövőre jár le a szerződése, ekkor ingyen távozhatna, a PSG viszont mindenáron elkerülné, hogy egy lyukas garast se kapjanak a világ egyik legjobb játékosa után.

Ennek érdekében a játékos elé tett minden szerződéstervezetben szerepelne a már említett 250 milliós kivásárlási ár. Ezzel a probléma az, hogy a játékos által is preferált Real Madrid kizárta, hogy ekkora összeget kifizessenek Mbappéért.

A Real Madrid részéről az elfogadható ár a 120-130 millió euró lenne, ami bónuszokkal együtt is maximum 175 millióra kúszhat fel.

Everyone at Real Madrid laughed after hearing that PSG would demand €250M for Mbappé. Real Madrid will not pay more than €175M, including bonuses within four years.



— @tgm46 pic.twitter.com/iFlqOL6Z3T