Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, a Liverpool a Real Madrid fiatalját, Rodrygót nézte ki arra, hogy pótolja a távozófélben lévő Mohamed Salah-t.



Az egyiptomit nyáron nagy erőkkel győzködte az Al Ittihad, az pedig kétséges, hogy még egy ilyen rohamnak ellent tud állni a klub és a játékos.

Az arabok a hírek szerint 200 millió eurót sem sajnálnának érte, így a Liverpool sem járna rosszul, hisz bőven lenne lehetősége arra, hogy minőségben is megfelelő játékossal pótolja.

Erre a célra nézték ki a királyi gárda brazilját, azt a Rodrygót, aki az utóbbi években gyönyörűen beverekedte magát Ancelotti kezdőjébe.

A spanyol Nacional szerint a Real Madrid úgy döntött, hajlandóak lennének lefogadni egy 100 millió eurós ajánlatot a támadóért. Emögött vélhetően az áll, hogy a klub igyekszik helyet csinálni a jövő nyáron várhatóan érkező Kylian Mbappé számára.

⁉️ ⁉️



It's reportedly 'over' for the Liverpool target at Real Madrid and he is apparently being lined up to replace Mohamed Salah. Probably b*llocks but Rodrygo would be a great signing... #LFC pic.twitter.com/EvgEMXIZE1