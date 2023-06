Néhány hónapja a PSG egy nem nyilvános ajánlatot tett a Barcelona számára Pedri játékjogáért.



Egy megbízható klubközeli forrás szerint a franciák 100 millió eurót akartak letenni az asztalra a középpályásért, ám a Barcelona nem volt hajlandó tárgyalni, hiszen ahogy korábban többször is mondták, Pedri érinthetetlen.

A PSG számára a cél a középpálya megerősítése lett volna, ami a nyári átigazolási időszakban is az egyik fő céljuk.

A pletykák szerint a katalánok kaptak hasonló ajánlatokat Gaviért és Araujo-ért is, de azokat is elutasították.

| BREAKING: PSG offered €100M to FC Barcelona for Pedri a few months ago, but the club rejected it. @culemanias pic.twitter.com/NVFGQrDAIa