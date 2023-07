Szerdán a PSG hivatalosan is felbontotta Christophe Galtier szerződését, helyettesét, Luis Enriquét pedig már be is mutatták, mint a csapat új vezetőedzőjét.



A spanyol mester bemutatásán tiszteletét tette a klub elnöke, Nasser Al-Khelaifi is, aki természetesen Mbappé helyzetéről is szót ejtett. Csupán 1-2 mondat erejéig volt szó a francia ügyéről, ám ebből is kiderült minden, amit tudnunk kell.

„Az álláspontom nagyon világos, nem szeretném folyton ismételni magam: ha Kylian maradni akar, akkor azt akarjuk, hogy maradjon, de ehhez új szerződést kell aláírnia. Nem akarjuk a világ legjobbját ingyen elveszíteni.”



„Ez egy francia klub, korábban azt mondta, sosem akar innen távozni. Ha meggondolta magát, az nem az én hibám. Nem fogjuk ingyen útnak engedni.”

A katari klubelnök monológja előtt már Luis Enrique is utalt arra, hogy Mbappé jövője kérdésesebb, mint valaha. Arra a kérdésre, hogy mi várható vele kapcsolatban, csak annyit mondott: „Minden nyitott”.

Al Khelaifi on Mbappé: “We do NOT want him to leave for free in 2024”.



“Our position is clear. If Kylian wants to stay, we want him to stay. But he needs to sign a new contract”.



“We don’t want to lose the best player in the world for free, it’s impossible”. pic.twitter.com/2n53QcOSLg