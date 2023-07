A Sky Sports számolt be arról, hogy a PSG-nél azon tanakodnak, vajon Mbappé már megegyezésre jutott-e a hátuk mögött a Real Madriddal.



A klub szerint ez indokolná azt, hogy a támadó nem szeretné lehívni a szerződésében szereplő opciót plusz egy évre. Ezzel a Real Madridnak kedvezne, akik így ingyen kaparintanák meg a játékost a jövő nyáron.

BREAKING: PSG believe that Kylian Mbappé has already agreed to join Real Madrid on a free transfer next summer. pic.twitter.com/jg0mmp6vVm