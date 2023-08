A jelentések szerint a PSG érdeklődni kezdett a Juventus szélsőjéért, Federico Chiesáért.



Az olasz válogatott játékos távozásáról már nyár eleje óta cikkeznek az olasz lapok, ezidáig azonban nem akadt érte komoly kérő.

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, a PSG benne láthatja azt a játékost, aki képes lehet a Neymar és Messi távozásával keletkező hiányt valamelyest pótolni a csapat támadóharmadában.

A 25 éves szélsőért a zebrák 50 millió eurót szeretnének, ami a PSG számára egy abszolút megugorható árcédula, így ha a személyes feltételekben is meg tudnának egyezni a felek, Luis Enrique csapata viszonylag hamar nyélbe tudná ütni a transzfert.

