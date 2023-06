Rákapott az ingyen igazolható labdarúgókra a PSG csapata ezen a nyáron. Azok után, hogy Milan Skriniar és Marco Asensio játékjogát is ingyen szerezték meg, és Marcus Thuram esetében is ezen dolgoznak, most újabb nevet dobtak be, mint lehetséges érkező.

Wilfried Zaha a Crystal Palace-tól érkezhetne, a Le Parisien úgy tudja a PSG képviselői már fel is vették a kapcsolatot az elefántcsontparti csatárral, akinek a lap szerint Luis Ocampos van elsősorban oda a képességeiért.

A futballista, aki a londoniak színeiben 458 találkozón 90 gólt lőtt és 76 gólpasszt adott, pletyka szintjén felmerült a Marseille és a Fenerbache gárdájánál is, de az egyik legnagyobb kérő, akivel a francia bajnoknak versenyeznie kell várhatóan, a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Nassr.

Borítókép: Getty Images Europe / Tom Dulat