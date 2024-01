A Tribuna értesülései szerint a Newcastle United-nél úgy döntöttek, hogy egy elfogadható ajánlat esetén hajlandóak megválni csapatuk egyik legjobbjától, Bruno Guimaraestől.



Ennek oka, hogy a szarkáknak is meg kell felelniük a pénzügyi fair playnek, ehhez pedig szükségük lehet arra, hogy eladják húzónevüket.

A Barcelona, és azon belül a sportigazgató, Deco személyes kedvence a játékos, így ők biztosan azok közt lesznek, akik tárgyalásokat kezdeményeznek az ügyben.

Guimaraes kivásárlási ára 100 millió euró, de vélhetően egy ennél alacsonyabb ajánlatra is igent mondanának.

Newcastle United are open to negotiate for their midfielder Bruno Guimarães because of their FFP problems. Barça have an interest in the Brazilian. Via @martinezferran pic.twitter.com/czKUfjDT6E