Ez lehet a nyár nagy durranása, és ha ez megtörténik, a Newcastle Unitednek talán nem kell közel sem annyit fizetnie, mint amennyibe eredetileg gondolták, hogy Neymar a St. James' Parkba kerül.

A világklasszis brazil jelenleg továbbra is sérült, de mindenképpen a piacon van, és úgy tűnik, a Paris Saint-Germain kezd kétségbeesni.

Neymarral kapcsolatban a PSG már több mint egy éve nyitott arra, hogy elengedje őt - írta a CaughtOffside exkluzív anyagában Jonathan Johnson vezető újságíró.

„Tavaly nyáron is ez volt a helyzet, de senki sem jelentkezett érte a formája és a költözéssel járó esetleges költségek miatt. Neymarral kapcsolatban is azt mondanám, hogy idén nyáron ismét kétségesnek tűnik a továbblépése, mert amíg valóban nem játszik újra a sérülése után - ne feledjük, hogy műtéten is átesett (amiről úgy gondoltam, hogy már akkor megtörténhetett volna, amikor 2017-ben először érkezett a PSG-hez, és amire már régóta esedékes volt) - és nem mutatja, hogy képes visszatérni a legjobb formájához, addig szerintem a PSG alapvetően valamiféle csodaajánlatban reménykedik Szaúd-Arábiából.”

A 90Min még május elején hozta összefüggésbe Neymart az észak-keleti óriásokhoz való költözéssel, és bár egy szaúd-arábiai átigazolás anyagilag jövedelmező lehet, a Newcastle tulajdonosai, a szaúdi állami befektetési alap (PIF) vélhetően maguk sem szűkölködnek. Amennyiben a fizetési elvárásoknak megfelelnek, úgy tűnik, hogy van rá mód, hogy minden fél megelégedésére létrejöjjön az üzlet.

„Úgy gondolom, hogy a legtöbb európai klub szem előtt tartja majd azt, amit a formája és a rendszeres sérülések tekintetében látott tőle az utóbbi időben, és valószínűleg szilárd bizonyítékot akarnak majd, mielőtt bármilyen potenciális pénzt kiadnának érte" - folytatta Johnson. „Ezért a PSG talán nyitott arra, hogy kölcsönbe adja őt, vételi opcióval vagy vásárlási kötelezettséggel.”

Nyilvánvaló, hogy az az izgalom, amit Neymar hozna a St. James' Park teraszaira, semmihez sem hasonlítható. Azonban, ahogyan azt már megjegyeztük, sérülésekre hajlamos, nem mindig értett egyet a csapattársakkal, és „csomagokkal” érkezik. Egy olyan menedzser számára, mint Eddie Howe, aki úgy tűnik, hogy minden szempontot alaposan mérlegel, mielőtt aláír egy szerződést, az "extrák", amelyek egy ilyen nagyságrendű játékos aláírásával járnak, lehetnek azok a dolgok, amelyek végül megakadályozzák a Szarkákat abban, hogy aláírják a kipontozott vonalat.

Miután a 2022/23-as idényben olyan jól teljesítettek, Howe-nak és a háttérstábjának az utolsó dolog, amire szüksége van, hogy a csapat egyensúlya megbillenjen.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images