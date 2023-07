A Newcastle idén nyáron keményen odateszi magát az átigazolási piacon, ezt jól láthattuk korábban Tonali átigazolásával is.



Korábban Isak és Guimares szerződtetése is komoly fegyvertény volt, most azonban olyanra készülnek, amire eddig még nem.

A hírek szerint az angolok egy 90 millió eurós ajánlattal próbálják elhozni a Napoli egyik legnagyobb csillagát, Khvicha Kvaratskheliát.

A grúz szélső 43 meccsen 14 gólt és 17 gólpasszt jegyzett tavaly Nápolyban, illetve nem szabad elfelejteni, hogy bajnok lett a csapattal.

A 22 éves játékosért nagy erőket mozgosíthat a Newcastle, akik jövőre végre Bajnokok Ligája-szereplők lesznek.

Nem lesz azonban könnyű dolguk, ugyanis a Napoli makacs tárgyalópartner, emellett az sem lesz könnyítés, hogy a szélsőnek 2027-ig szerződése van az olaszokkal.

Newcastle have made an opening bid for Napoli's 22-year-old winger Khvicha Kvaratskhelia.

