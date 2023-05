A 29 éves Raphael Guerreiro nyáron ingyen távozik a Borussia Dortmundtól, ez pedig sok klub érdeklődését felkeltheti, különösen, ha a játékos kvalitásait nézzük.



A Sky Sports szerint nem is kellett sokat várni, a Bayern München kifejezte érdeklődését a portugál játékos táborának. A bajorok hagyományosan előszeretettel válogatnak a rivális játékosai közül, gondoljunk csak Lewandowskira.

A bajorok ügyeiben jártas Florian Plettenberg szerint a két fél között a kezdeti egyeztetések jó hangulatban teltek, azt azonban ő sem tudta megmondani, hogy a Bayern tesz-e további lépéseket a játékos felé.

Excl. News #Guerreiro: He’s on the list of FC Bayern! Talks took place in the last weeks as the club was aware of the fact that he will leave #BVB after this season. Understand that the progress went well.



Now it's unclear if the new transfer board will continue the talks.…