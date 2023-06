Érdekes elmélettel állt elő Eniola Aluko, korábbi angol válogatott labdarúgó.



A játékos a TalkSporton adott interjújában kifejtette, hogy valójában a Manchester City ajánlata nem is komoly, csupán az a célja, hogy feljebb srófolja az ágyúsok által ajánlott összeget.

„Macska-egér játékot játszik mindenki. Sportigazgatóként én is csináltam. Felhívtam egy klubot és kértem, hogy adjanak ajánlatot egy kiszemelt játékosomra, hogy a tulajdonosunk alapvetően magasabb ajánlattal jöjjön elő. Ez kicsit olyan, mint egy aukció.



„Nem hiszem, hogy a Manchester City valóban le akarná igazolni Rice-ot. Szerintem annyi történt, hogy Arteta felhívta Guardiolát, hogy tegyenek ajánlatot, ezzel feljebb tolva az Arsenal által kínált összeget.”

Érdekesen hangzik és van benne pár logikai bukfenc, de elképzelhető, hogy ezzel az Arsenal valóban hamarabb le tudja majd ütni Rice-t.

Eni Aluko questions if Man City’s bid for Declan Rice is legit.



