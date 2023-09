Egyes információk szerint a Real Madrid kívánságlistáján szerepel Julian Alvarez is, a Manchester City világbajnok támadója.



Pep Guardiola keretében egyelőre ő számít Erling Haaland közvetlen pótlásának, de amikor pályára lép, rendre hozza a szintet.

A 23 éves játékos a Fichajes szerint a királyi gárda fantáziáját is mozgatja, ahol nagyobb szerepet kaphatna, mint mostani klubjában.

Szerződtetése valamelyest függhet Kylian Mbappé leigazolásától is, de ha az argentin érkezik, arra is komoly esélye lehet, hogy ő viselje a 9-es mezt a habfehéreknél.

