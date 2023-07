Alighogy kinevezték a szaúdi Al-Ettifaq élére, Steven Gerrard máris megkereste Jordan Hendersont, hogy csatlakozzon hozzá a kalandra, és intsen búcsút liverpooli karrierjének, írta meg a Daily Mail nemrég.

Most arról is lerántották a leplet, hogy a vörösök kapitányának nem áll szándékában elhagyni a Mersey partját, annak ellenére sem, hogy az előttünk álló szezonban a játékideje jelentősen csökkenhet, hisz a nyár egyik legfontosabb projektjeként nem csak az Anfield Roadon zajlik lelátórész bővítés, hanem a középpályán is egyfajta renováció.

Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik érkezése örömteli hír a szurkolóknak, ám aligha őszinte a mosolya a posztriválisoknak, miképpen amiatt is aggódhatnak, hogy Jürgen Klopp állítólag még nem végzett a csapatrész megerősítésével.

Henderson ettől függetlenül kőkeményen készült nyaralása alatt is az előszezon kezdetére, közösségi oldalán meg is osztott néhány fotót ezekről a pillanatokról. Gerrard egyébként Pierre-Emerick Aubameyangot is szeretné Szaúd-Arábiába csábítani.

