Nem tétlenkednek a nyáriszünetben Jürgen Kloppék sem. A Liverpool már véglegesítette Alexis Mac Allister szerződtetését, azonban nem állnak meg, tovább izmosítanák a középpályájukat.



A Nacional nevű lap szerint több más jelölt mellett a listán szerepel a Real Madrid kiválósága, Federico Valverde is, akiért a vörösök 90 millió eurót sem sajnálnának.

: Liverpool are preparing a €90m bid to sign midfielder Federico Valverde, who could be offloaded after Los Blancos spent over €100m to sign former Reds target Jude Bellingham.”#transfers. pic.twitter.com/KWr1pXQxvF