2024.02.15. fekete nap lesz a PSG számára, ugyanis Kylian Mbappé bejelentette, hogy elhagyja a klubot a nyáron. Legvalószínűbb következő állomáshelye a Real Madrid lesz, de nézzük, mi történik a Teknőssel!

20:40 - Hiába távozik a PSG legnagyobb csillaga, a klub tanácsadója, Luis Campos nem kíván távozni. Folytatná a már megkezdett munkát, a cél pedig Mbappé nélkül is változatlan: a Bajnokok Ligája.

Understand PSG advisor Luis Campos is currently not planning to leave Paris Saint-Germain despite Kylian Mbappé exit in June. Campos wants to stay and continue his project at PSG with Champions League as main goal — and then could go back to Portugal. pic.twitter.com/aGIpUtRCLW

20:00 - Támadásba lendült a Real Madrid. Fabrizio Romano szerint a spanyolok ajánlata már Mbappé asztalán, ez azonban jóval alacsonyabb, mint amit 2022 nyarán akartak fizetni neki. A Real Madrid viszont továbbra is eltökélt, hogy minél hamarabb lezárják ezt az évek óta húzódó történetet, és pontot tegyenek az Mbappé-ügy végére.

Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.



Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.



Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ