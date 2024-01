A Calciomercato.com szerint a Manchester United megnevezte egyik nyári célpontjaként a Juventus hátvédjét, Gleison Bremert.



A zebrák a rivális Torino gárdájától szerezték meg a játékost, még 2022 nyarán. Ekkor 41+8 millióért szerződtették, így egyértelmű, hogy nem adják majd könnyen.

A védő hamar Allegri kulcsjátékosa lett, értéke pedig még tovább emelkedett, a Juventus pedig 70 millió euró alatt nem hajlandó megválni tőle.

Kérdéses, hogy a Manchester United számára belefér-e egy ekkora beruházás a nyáron, de ha az előző éveik költéseit figyeljük, bizony semmi sincs kizárva.

| Manchester United are strongly interested in Gleison Bremer. United have been following him for a lot of months and they are expected to make a move in the summer.



