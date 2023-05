Az Atlético Madrid sztárjának, Joao Félixnek a jövője még mindig a levegőben lóg, mivel a Chelsea-nél töltött kölcsönadása a végéhez közeledik, és mivel nincs jövője Madridban, a portugál sztárt az elmúlt hetekben a Newcastle Uniteddel hozták kapcsolatba.

A madridi Marca beszámolója szerint Félixet nem akarja Diego Simeone az Atlético Madridnál, és tekintve a La Liga-csapat hihetetlen formáját a távozása óta, ez csak erősödött. Félix állítólag a következő szezonban Bajnokok Ligájában szeretne játszani, és a Newcastle lehet a másik opció Angliában ahelyett, hogy visszatérne a Chelsea-hez. A Marca értesülései szerint az Atlético 100 millió euróban (87 millió font) határozta meg az árát, és a Szarkák hajlandóak lennének ezt az összeget is kifizetni, köszönhetően a gazdag szaúd-arábiai tulajdonosoknak.

Miután Félix az Instagramon látott egy hasonló történetet magáról, úgy döntött, hogy helyre teszi a Newcastle-ba való költözéssel kapcsolatos pletykákat, és a következő üzenettel reagált a posztra: „Csak egy rakás mindentudó!”

João Félix replying to “Newcastle only club willing to pay €100m” for him on Instagram



“Just a bunch of know-it-alls!”. pic.twitter.com/j94kmLwWe5