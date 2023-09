A GiveMeSport értesülései szerint a Chelsea edzőjének, Mauritico Pochettinónak az a célja, hogy télen tovább erősítse keretét, méghozzá egy megbízható gólvágóval.



A támadóposztra Christopher Nkunku lett volna a megoldóképlete a kékeknek, a francia azonban súlyos sérülést szenvedett, így hosszabb időre kiesett a keretből.

A klubnak tehát tovább kell nézelődnie, és már fel is vázoltak három lehetséges nevet: Ivan Toney, Ollie Watkins és Benjamin Sesko.

Érdekes nevek, hiszen Toney januárig el van tiltva a játéktól egy fogadási csalás miatt, Sesko pedig épp csak idén nyáron csatlakozott a Red Bull Leipzig csapatához.

Természetesen mindhárom játékossal foghatnak nagyot a londoniak, viszont bennük van a rizikó, amit az FFP-megfelelés miatt kell bevállalniuk.

Chelsea have a three-man shortlist for the striker's position; Ivan Toney, Ollie Watkins and Benjamin Sesko, who is valued at €80m by RB Leipzig.



