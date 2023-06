A Borussia Dortmund továbbra is azon dolgozik, hogy megfelelő pótlást találjon a Real Madridhoz távozó Jude Bellingham helyére.

Christian Falk, a BILD újságírója arról számolt be, hogy a Dortmund angol játékos helyére angolt hozhat, ugyanis érdeklődnek a Chelsea középpályása, Conor Gallagher iránt.

Gallagher az előző idényben 35 meccsen lépett pályára a londoni kéknél, ám ezekből csak 18-szor kezdőként. Ennek ellenére Pochettinóék megkérnék az árát, ugyanis 50 millió fontot szeretnének érte.

A Dortmund tárgyalási pozícióját gyengítheti, hogy tudvalevő, hogy a Bellingham-transzferből jelentős pénzt kaszáltak, így nem okoz nekik gondot kifizetni egy nagyobb átigazolási díjat.

Dortmund bosses are still monitoring the situation of #Gallagher as they want to replace Bellingham and Dahoud. He’s a very interesting player for #BVB!



Gallagher is on the list - but expensive! #CFC @SkySportDE https://t.co/sGXeLongcS