A „jobbhátvéd kérdés” folyamatosan visszatérő probléma a Real Madridnál. Habár Dani Carvajal személyében egy időre megbízható embert találtak a posztra, lassan ismét eljön az ideje, hogy a királyi gárda vadászatot indítson egy jobbhátvédért.



Több név is felmerült már a Real Madridnál, ezek egyike pedig a Bayer Leverkusen szembeszökően tehetséges hátvédje, Jeremie Frimpong.

A holland válogatott játékos, mit ad Isten, épp nemrég árulta el, hogy nagy vágya egy nap együtt rúgni a bőrt Viniciussal, a királyiak sztárjával.

„Oh igen, persze, hogy imádnám! Ő egy csodás játékos. Ki tudja, egy napon talán összejön…” – révedt a messzeségbe a játékos.

