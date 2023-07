Leon Goretzka az elmúlt évek megkerülhetetlen alakja volt Münchenben, azonban az előző szezon második felében elvesztette Thomas Tuchel bizalmát.



A Sky Germany értesülései szerint olyannyira nem számít rá a vezetőedző, hogy akár már idén nyáron megválna tőle.

„Leon nem jól zárta az előző szezont. Az ő státuszában sokkal többet várnánk tőle, meg kell értenie, hogy nagy a verseny a posztján.” – utalt Tuchel a játékossal kapcsolatos problémáira.

A Sky szerint Goretzkáért a Bayern 40 millió font körüli ajánlatot vár, ami ha összességében nézzük a játékos karrierjét, egyáltalán nem sok pénz érte.

A középpályásért a hírek szerint több angol és spanyol csapat érdeklődik, illetve német riválisok is figyelik a helyzetét.

The relationship between Thomas Tuchel and Leon Goretzka is complicated. In one of the widely circulated videos two days ago, Tuchel shook his head incredibly for Goretzka, who complained about problems with his shoes during training. [@mano_bonke] pic.twitter.com/zB2vzL775I