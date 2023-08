Készíthetik a pezsgőt Münchenben, hosszas tárgyalási sorozat végén ugyanis úgy tűnik, a Bayern München megállapodott a Tottenhammel, és leigazolja Harry Kanet.

Az elsőként David Orstein által lehozott megállapodás részleteiben bónuszokkal együtt egy több, mint 100 millió eurós átigazolási díj szerepel, valamint az is kiderül belőle, hogy a sor most a támadón, neki kell kimondania az utolsó szót.

EXCLUSIVE: Bayern Munich have reached an agreement with Tottenham to sign Harry Kane, sources in Germany indicate. #FCBayern proposal worth above €100m accepted by #THFC. 30yo has been leaning towards staying but must now make a decision @TheAthleticFC https://t.co/mPjC3YPDnH