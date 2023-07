Olasz pletykák szerint a Juventus fontolgatja azt, hogy ajánlatot tegyen a Barcelonának Abde Ezzalzouliért.



A 21 éves marokkói játékos az előző szezont az Osasunánál töltötte kölcsönben, ahol bizonyította, hogy lenne helye a katalánoknál is. Ezzel összhangban Xavi számít is rá az előszezonban és a klub nem tervezi azt, hogy ismét kölcsönadja.

Sok múlik tehát azon, hogy Abde hogyan teljesít majd a Barcelona előszezoni túráján, ugyanis egy gyengébb szereplés könnyen jelentheti számára azt, hogy a klubja értékesíti őt.

Ebben az esetben a Juve bízik abban, hogy 15 millió euróért elvihetik a játékost, aki a vb-n is szerepelt válogatottjával.

