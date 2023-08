A Barcelonánál legjobb kapcsolatokkal rendelkező Gerard Romero Jijantes azt a sztorit hozta nyilvánosságra, hogy Xavi zöld utat adott Joao Félix leigazolásának.

A portugál támadó középpályás már világossá tette, hogy távozni akar az Atlético Madridtól, és úgy tűnik, a klub sem akarja megtartani. Félix nyíltan beszélt arról, hogy a Barcelonában szeretne játszani, ami nem tette őt kedveltté az Atlético szurkolói körében.

Xavi has agreed to João Félix's arrival. Barça want a simple loan without a buy option. They've let Atlético Madrid know that they're ready to assume 100% of his salary. @JijantesFC pic.twitter.com/41hRHEsoN0