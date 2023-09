A Barcelonának továbbra is nehezére esik a játékosok szerződtetése, ugyanis a spanyol liga szigorúan szabályozza a klubok által elkölthető összegeket.



A nehézségeket jól mutatja, hogy a katalánok öt játékost is igazoltak, viszont közülük csak Oriol Romeu-ért fizettek átigazolási díjat.

„Nehéz volt…” – kezdi az értékelést Deco, a katalánok Alemany helyett kinevezett sportigazgatója.

„Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a játékosoknak is akarniuk kell a klubváltást, el kell fogadniuk azt a helyzetet, amiben vagyunk, és el kell fogadniuk, hogy szükségünk van a segítségükre.”



„A két Joao (Félix és Cancelo) meghozta a szükséges áldozatokat. Kapitányunk, Ter Stegen is, aki hosszabbított azért, hogy segítsen nekünk az FFP-megfelelésben.”



The two João's were officially presented as new Barcelona players this morning.



Board members Deco & Laporta very happy with the two deadline day signings. #FCB pic.twitter.com/ag6GvCxtJg