A Paris Saint-Germain kész mindent megtenni annak érdekében, hogy csökkentse a Kylian Mbappé Real Madridba való távozása által elszenvedett károkat, számol be a Marca.



A francia minden bizonnyal a Real Madridhoz igazol, és Al Khelaifi máris nekilátott, hogy olyan játékost találjon, aki visszahozhatja a reményt a párizsi klubhoz, amely két év alatt Messit, Neymart és most Mbappét is el kellett engedje.

A PSG a lap szerint Lamine Yamalt választotta a helyére, és nem zárkóztak el a pénzköltéstől sem, ugyanis a francia klub 200 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a játékosért, ami egy 16 éves srác esetében szó szerint csillagászati összeg.

Ez lenne a labdarúgás történetének második legnagyobb átigazolása. Az első érdekes módon szintén e két klub között történt, amikor a PSG kifizette Neymar 222 millió eurós kivásárlási záradékát.

A Barcelona viszont masszívan ágál a transzfer ellen, ezzel összhangban vissza is utasították a párizsi klub ajánlatát. Laportáék úgy vélik, Yamal a La Masia legnagyobb tehetsége Lionel Messi óta.

A fiatal támadó kiérdemelte a helyét a kezdőben, és már olyan sztárokat utasít maga mögé, mint Raphinha vagy Ferrán Torres, akikért sok milliót fizetett a klub.

