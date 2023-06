Ainsley Maitland-Niles ízig vérig ágyúsnak tekinthető. A 25 éves játékos már 19 éve a londoniak alkalmazásában áll, így kiszámolhatjuk, hogy 6 évesen csatlakozott a klubhoz.



Ez a hosszú és tartalmas időszak azonban a hónap végén lezárul, ugyanis az Arsenal úgy döntött, nem hosszabbítják meg a játékos lejáró szerződését.

Ezzel Maitland-Niles egyike azon 13 játékosnak, akik idén nyáron ingyen távoznak a londoniaktól, azonban kétségtelen, hogy ő a legnagyobb név közülük.

A középpályás egy FA-kupa és két Community Shield trófea megszerzéséből vette ki a részét, amíg a klubnál tartózkodott.

A játékos többször is kölcsönbe került ezidő alatt, a 2022/23-as szezont a Southamptonnál töltötte.

Wishing you all the best for your next chapter, @MaitlandNiles



Once a Gunner, always a Gunner. pic.twitter.com/SNx1xC1rIg