A Bayern München játékosa, Mathys Tel lehet a Man United első szerződtetése a Sir Jim Ratcliffe vezette Ineos-éra alatt. A Vörös Ördögök állítólag felvették a kapcsolatot a Bayernnel a tinisztár csatárért.

A Unitednek szüksége van néhány új arcra, hiszen Erik ten Hag továbbra is az ő képébe illő csapatot szeretne kialakítani. Több nevet is kapcsolatba hoztak már a klubbal. A Sky Sports szerint Tel is a United által figyelt opciók között van, a tervek szerint nyáron egy csatárt szerződtetnének.

A francia ebben a szezonban mindössze 732 perc alatt hat gólt lőtt és három asszisztot adott a Bayernnek. Harry Kane-nel és Eric Maxim Choupo-Motinggal versenyezve kevés játékidő jutott neki.

A következő hetekben tárgyalni fog a német együttessel, és ha nem érzi úgy, hogy a klub hisz benne, akkor mérlegeli lehetőségeit.

Borítókép: M. Donato/FC Bayern via Getty Images