A 30 éves belga támadó, Romelu Lukaku távozását követően az Internek szüksége volt egy alacsony áron elérhető, de mégis minőségi támadóra, aki képes lehet helyettesíteni a belgát.



Fabrizio Romano beszámolója szerint a Nerazzurri választása arra a Marko Aranutovic-ra esett, aki 13 évvel ezelőtt már szerepelt az Interben.

Marko Arnautović to Inter, here we go! Agreement reached on €10m package, add-ons included. Medical tests to take place later this week.



Austrian striker agreed personal terms with Inter weeks ago and he’s set to return 13 years later. pic.twitter.com/mHxocodgXs