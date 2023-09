Sokan, köztük Jürgen Klopp is kifejezte elégedetlenségét, miszerint igazságtalannak tartják, hogy a nagy pénzeket mozgósító szaúdiaknál a transzferidőszak egy héttel később zárul, mint Európában.



Ne legyünk naívak, hogy ezt nem próbálják majd meg kihasználni. Nézzük, melyik az a 12 játékos, akiket a legnagyobb valószínűséggel környékeznek majd meg.

Mohamed Salah esetében beszélhetünk jelenidőről is, ugyanis az Al Ittihad 200 millió eurós ajánlata már az asztalon van. Habár figyelemreméltó ez az összeg, a Liverpoolnak esze ágában sincs elengedni az egyiptomit, ugyanis pótolni már nem tudnák, az ő kiesése pedig érzékeny veszteség lenne annak fényében, hogy a bajnoki cím a céljuk idén.

Demarai Gray jó eséllyel távozik, ugyanis nemrég tiszteletlennek nevezte edzőjét a közösségi médiában. Érte a Steven Gerrard vezette Al-Ettifaq érdeklődik élénken.

David de Gea nyár elején távozott az MU-tól, azóta pedig nem talált klubot. Európából továbbra sincs komoly érdeklődő, így a szaúdiak felé fordulhat. A hírek szerint Cristiano csapata, az Al-Nassr is érdeklődik iránta, mivel jelenlegi portásuk, David Ospina sérülést szenvedett.

Hugo Lloris személyében egy újabb veterán klubnélküli kapust köszönhetünk. Ő a Tottenham-től távozott, a nyáron pedig a hírek szerint már elutasította a Nice és a Lazio ajánlatait. A 36 éves francia számára is esélyes, hogy a szaúdi kaland lesz a megoldás.

Paul Pogba visszatérése a Juventushoz valóságos kudarc, a sérülések miatt szinte egyáltalán nem jutott lehetőséghez. Csapata csökkentené a veszteségeit azzal, hogy eladja Pogbát, az Al Ahli és az Al Ittihad érdeklődik is iránta, hiszen játéktudása mellett jelentős marketingértékkel is rendelkezik.

Daniel Podence-re egyáltalán nem számítanak a Wolvesnál, a játékos pedig tisztán kifejezte, hogy menni akar. Európából nem kapott ajánlatot, így a szaúdiakhoz kerülhet, ahol az Al Ettifaq nyújthat neki segítő kezet.

Nicolas Pepe az Arsenal történetének talán legnagyobb mellényúlása, és ezen a Nice-nél töltött kölcsönjátéka sem segített. Szerződése jövőre jár le az Ágyúsoknál, de Arteta minél előbb megválna tőle, hisz egyáltalán nem számol vele, így pedig csak a pénzt viszi. Egy meg nem nevezett szaúdi klub érdeklődik is iránta a hírek szerint.

Jadon Sanchonak valószínűleg sikerült teljesen elvágnia magát ten Hag mesternél, amikor a hétvégi mérkőzést követően hazugnak titulálta az Instagramon. Talán az angol számára az lenne a legjobb döntés, ha minél előbb tovább állna, erre pedig a szaúdiak adhatnak kézenfekvő megoldást.

Marco Verrattinak sem sikerült lezárnia átigazolását a szaúdi ligába, pedig korábban erre igencsak komoly esélye volt. Luis Enrique kerek perec megmondta neki, hogy nála nem fog pályára lépni, így csak a menekülés maradt, mint lehetőség. Ennek fényében könnyű préda lehet a szaúdi csapatoknak, akik hamarosan le is csaphatnak rá.

Thiago Alcantara a Szoboszlai nevével is fémjelzett középpálya-erősítés egyik vezéráldozata lett a Liverpoolnál, ugyanis az új érkezők a maradék játékpecektől is megfosztják a spanyolt. A pletykák szerint a szaúdi Al Ahli a nyár elején tett érte egy 10 milliós ajánlatot, de akkor nem sikerült a megegyezés. A Goal.com szerint megvan rá az esély, hogy ez a vonal ismét felmelegedik és Thiago is a szaúdiaknál köt ki.

Tanguy Ndombele tavalyi bajnoki címhez segítette a Napolit, így sokan azt várták, hogy a Spurshöz visszatérve megkapja a lehetőséget. Ez nem így lett, Postecoglou nem számít rá, így új csapatot keres magának. A török ligából érkező ajánlatok elkoptak, így az egyedüli és azonnali megoldás számára is Szaúd-Arábia lehet.

Jesse Lingard csapat nélkül tengődik, és hiába edzett az Inter Miaminál és a West Hamnél is, nem kellett nekik. Korábban már összeboronálták a szaúdi ligával, amit akkor sem zárt ki, így most, hogy ez az egyetlen valós lehetősége, közeledhetnek az álláspontok.

Fotó: goal.com / Getty Images