Sajtóhírek szerint Zinedine Zidane megfontolná, hogy leüljön a Manchester United kispadjára, ám akad olyan, aki az útjába állhat.



A Manchester United továbbra sem találja a kiutat a hullámvölgyből, így egyre nagyobb nyomás nehezedik Ole Gunnar Solskjaer-ra. A szakembert esetlegesen leváltók névsorába ráadásul Zinedine Zidane is felkerült. Több forrás úgy tudja, a francia nem veti el az ötletet, hogy áttegye székhelyét az Old Traffordra.



A Record Sport arról ír, hogy a Real Madrid egykori vezetőedzőjét az is motiválja, hogy együtt dolgozhatna a spanyol klubcsapat két korábbi játékosával, Cristiano Ronaldóval és Parhael Varane-nal.



Bár a manchesteriek abban reménykednek, hogy a két focista kulcsot jelenthet a szakember leigazolásához, a helyzet állítólag még sem olyan egyszerű, mivel Zidane felesége nincs elájulva a gondolattól, hogy Manchesterbe költözzön.



Ennek ellenére Solskjaer nem nyugodhat meg, hiszen a leváltása folyamatosan téma a klub háza táján. Korábban Antonio Conte neve került szóba, legutóbb pedig Brendan Rodgers érkezéséről beszéltek.



