A Chelsea-ből az Atalanta labdarúgócsapatához szerződik az olasz válogatott Davide Zappacosta.

A 29 éves jobbhátvéd 2017 óta a londoni Kékek futballistája, ám az elmúlt két idényt kölcsönben töltötte, előbb az AS Románál, majd a Genoánál húzott le egy-egy szezont. Ezúttal pedig visszatér a bergamói együtteshez, ahol pályafutása két korábbi szakaszában is egy-egy évadot játszott.

Goodbye #ChelseaFC what an amazing journey! One FA Cup, one UEFA Cup, wearing this colours gives you a special emotion! Thank you for everything and best of luck for the future. Zap pic.twitter.com/77WAfzNvcy