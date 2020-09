Hétfő este a Premier League 1. fordulójában a Chelsea 3-1-re nyert a Brighton otthonában, az új igazolások közül Timo Werner és Kai Havertz is bemutatkozott. Előbbi pedig kifejezetten jól játszott, kiharcolt egy tizenegyest is.



Annak ellenére, hogy nem szerzett gólt a Brighton ellen, úgy tűnik a német csatárnak gyorsan sikerült alkalmazkodnia a Premier League-hez, ugyanis gyorsnak tűnt, jól megértette magát új csapattársaival, a gólok pedig vélhetően hamarosan jönni fognak.



(Kép: Glyn Kirk/Pool via Getty Images)



A lenyűgöző debütálás ellenére a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher nem volt elájulva Wernertől. A Liverpool egykori kiváló hátvédje szerint a 24 éves támadó nem férne be a Vörösök kezdőjébe.



"Jelenleg nem férne be a Liverpool kezdőjébe."



(Kép: Peter Powell/Pool via Getty Images)



Ez meglehetősen merész állítás, ráadásul Jürgen Klopp, az együttes vezetőedzője korábban szerette volna leigazolni honfitársát. Carraghernek talán csak savanyú a szőlő, amiért nem egykori csapatához igazolt a fiatal támadó. A Liverpool klublegendáján kívül egy másik korábbi játékos is megszólalt a csapat átigazolásaival kapcsolatban, ugyanis Peter Crouch szeretné, ha a vezetőség megerősítené a támadósort.



"Annyiszor előfordul, hogy Mohamed Szalah-nak kell megmentenie a csapatot, vagy végül Sadio Mané lesz a hős." - nyilatkozta Crouch a Liverpool Echo-nak.



(Kép: Phil Noble/Pool via Getty Images)

"Örülnék egy új középpályásnak, például a Bayern Münchenből Thiago Alcántara jöhetne, vagy érkezhetne egy tartalékcsatár. Úgy érzem, a Liverpool elhibázta, hogy nem igazolta le Timo Wernert."



Werner bemutatkozó mérkőzése után, alighanem Crouchnak van igaza.



Ön szerint hibázott a Liverpool, hogy nem szerződtette Wernert, vagy valóban nem férne be a német csatár a címvédő kezdőcsapatába? Válaszát írja meg nekünk kommentben!

Forrás: givemesport

Kép: Richard Heathcote/Getty Images