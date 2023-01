Wout Weghorst, a holland válogatott 30 éves támadója a világbajnokságot követően került a Manchester Unitedhez, ahol részben az a célja, hogy pótolja a távozó Cristiano Ronaldót.

A féléves kontraktusból az látható, hogy az angolok csak ideiglenes megoldásként tekintenek a játékosra, ő azonban más célokat forgat a fejében.

„Fantasztikus itt lenni, a hangulat, a szurkolók zseniálisak. Több, mint egy hete érkeztem, jól mennek a dolgaim.”

„Természetesen szeretnék maradni, de előtte bizonyítanom kell a klubnál, hogy érdemes vagyok rá!” – mondta a Burnley-ből érkező támadó, akinek 2025-ig van szerződése anyaklubjával.

