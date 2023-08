Újabb sarkalatos pontjához érkezett a Wrexham története, egyben végéhez kapusának pályafutása. Ben Foster váratlanul bejelentette visszavonulását azt követően, hogy a hétvégi bajnoki meccsen öt gólt kapott a Swindon Town ellen. Igaz, a találkozó döntetlenre végződött, ám az egykor angol válogatottban is szereplő kapus, mégis a búcsú mellett döntött, amit így indokolt.

„A őszinte igazság az, hogy a teljesítményem az idei évben nem érte el azt a szintet, amit elvárok magamtól és úgy érzem, most jött el az ideje a visszavonulásnak. Végig gondolva a döntést arra jutottam, hogy nem csak nekem lesz így a legjobb, de a klubnak is, ami így tud reagálni az átigazolási piacon mielőtt bezárna. A Wrexham mindig különleges helyet foglal el majd a szívemben.”

A mérkőzés összefoglalója:







A 40 éves hálóőr 12 találkozón állt a kapuban márciusi érkezése után, a hétvégi meccs igazi klasszikus marad a klub történetében, hisz a Swindon a 34. percben már 4-1-re is vezetett, és még a 90. percben is 5-3 állt a javukra az eredményjelzőn. Innen alakult a hosszabbításban 5-5-re a végeredmény, amivel jelen pillanatban a League Two küzdelmeiben 15. az együttes.

Borítókép: Getty Images / Jacob Kupferman