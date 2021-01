A Manchester United edzői stábjának tagja lett a labdarúgócsapat korábbi középpályása, Darren Fletcher, aki rövid ideig a klub U16-os együttesét irányította.

Fletcher húsz évig volt az MU játékosa, az egyesület akadémiáján nevelkedett, majd 2003 és 2015 között több mint 340 mérkőzést játszott a gárda színeiben.

Back where it all began



We're delighted to announce Darren Fletcher has returned to United as part of Ole's coaching team #MUFC