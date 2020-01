Az Arsenal csupán 1–1-es döntetlent ért el a Crystal Palace otthonában, igaz, az „ágyúsok” Pierre-Emerick Aubameyang kiállítása miatt a 67. perctől kezdve emberhátrányban játszottak.



Az Arsenal fantasztikus első félidőt produkált a Crystal Palace ellen, Pierre-Emerick Aubameyang révén pedig már a 12. percben megszerezte a vezetést. A fordulást követően Jordan Ayew egyenlített, akinek a megpattanó lövése becsapta Lenót.



A vendégeknek nem sokkal késöbb jött az újabb csapás, Aubameyang próbálta szerelni az oldalvonal mellett Max Meyert, akit nagyon csúnyán megtaposott. A bokasérülést szenvedő németet le is kellett cserélni, Aubameyang pedig videózás után piros lapot kapott a brutális belépőért.

Aubameyang a harmadik Arsenal-játékos, aki egy PL-meccsen gólt szerez és piros lapot is kap, legutóbb a csapat mostani edzőjének Mikel Artetának sikerült ezt elérnie. Érdekesség, hogy anno szintén a Crystal Palace ellen idegenben hozta össze ezt a spanyol.

