Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool kihasználta szoros kapcsolatát az osztrák Red Bull Salzburg csapatával és szerződtette a japán válogatott Minamino Takumit 7,25 millió fontért.

Minaminonak fülig ért a szája, amikor először meglátta a nevével ellátott vörös mezt, majd gyorsan magára is öltötte azt.

Így telt a Liverpool új szerzeményének első napja a klubnál:







„Futballistaként ez egy álom, amely valóra vált. Elképesztően izgatott vagyok, különleges pillanat ez most számomra.” – mondta Minamino az interjúban. „Annyira boldog vagyok, hogy magamon viselhetem ezt a mezt, legszívesebben ebben mennék haza. A Premier League-ben játszani mindig is a célom volt, ezt tartom a világ legjobb bajnokságának. Azt mindig is hittem, hogy eljuthatok ebbe a bajnokságba, de arra gondolni sem mertem, hogy ennek a csapatnak a játékosa lehetek."

Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője már alig várja, hogy bevethesse új szerzeményét. A német edző dicsérte a 24 éves középpályást, aki állítása szerint rendkívül sokoldalú játékos.



„Igazán jó játékos, amit mindenki láthatott, amikor a Salzburg ellen játszottunk. Azáltal, hogy szerződtettük őt megvan az esélyünk, hogy még jobb csapattá váljunk.” – mondta a német edző.



Minamino átesett az orvosi vizsgálaton (Fotó: Nick Taylor/Getty Images)

Minamino bombagólja még Jürgen Kloppot is lenyűgözte.



A japán játékos négy és fél éves szerződést kötött új klubjával és a 18-as mezt kapta meg. Az üzlet január 1-jén lép életbe az angol klub honlapjának bejelentése szerint. Minamino az első japán futballista a csapat történetében.

Borítókép: Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images