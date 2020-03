Meggyógyult a labdarúgó Premier League és tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) első koronavírusos fertőzöttje.

"Teljesen meggyógyultam. Átlagos vírusos megbetegedés volt számomra. Három-négy nap volt nehezebb, amikor lázzal és száraz köhögéssel küzdöttem" - mondta Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője, aki csütörtökön ünnepelte 38. születésnapját.



A spanyol trénerről március 12-én derült ki, hogy megfertőződött, melynek hatására másnap felfüggesztették a Premier League működését. Arteta felesége szintén elkapta a betegséget, de ő is meggyógyult mostanra, három gyermekük viszont egészséges maradt.



Az NFL-ben szintén egy vezetőedzőről derült ki elsőként, hogy közvetlenül érintett a világjárványban. Sean Payton, a New Orleans Saints csapatát irányító 56 éves szakember azonban szintén felépült a betegségből. A gárda sztárirányítója, Drew Brees ötmillió dollárral segíti Louisiana állam koronavírus-járvány elleni védekezését.



A francia bajnok Paris Saint-Germain labdarúgóklub egy különleges kiadású mezt dobott piacra, az összbevétellel pedig a koronavírus-járvány elleni küzdelemben résztvevő párizsi egészségügyet segíti. Az egyedi kiadású mezen a fővárosiak szponzora helyett a "Tous Unis", azaz a "Mind együtt" felirat olvasható.



A limitált szériából 1500 darab került forgalomba, a klub így több mint 200 ezer euróval segíti a küzdelmet.



Borítókép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images