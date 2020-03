Brit sajtóértesülés szerint az idény végén végleg szerződtetheti jelenleg kölcsönben szereplő támadóját, Odion Ighalót a Manchester United labdarúgóklub.

A nigériai csatár a kínai Sanghaj Shenhua kölcsönjátékosaként szerepel az angol együttesben, szerződése azonban május 31-én lejár, a kontraktus pedig nem hosszabbítható meg.



Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a jelenleg a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett Premier League még nyáron is zajlik majd, a bajnoki hajrára elveszítheti támadóját az MU.



Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző korábban kijelentette: 30 éves játékosában megvan a potenciál, hogy a következő szezonban is a csapatot erősítse.



A korábban a Watfordban is játszó Ighalo sokak meglepetésére a téli átigazolási időszak utolsó napján írt alá a manchesteriekhez, akiknél nyolc mérkőzésen négy gól a mérlege. Vételára a sajtó értesülései szerint 15 millió font.



Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images