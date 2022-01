FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

15.00: Brentford–Aston Villa

15.00: Everton–Brighton

15.00: Leeds United–Burnley

15.00: Southampton–Newcastle United

17.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Digi Sport1)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

13.45: Brest–Bordeaux

13.45: Cannes–Toulouse

13.45: Versailles–La Roche

13.45: Vitre–Nantes

16.00: Bastia–Clermont

16.00: Bergerac–Creteil

16.00: Montpellier–Strasbourg

16.00: Nancy–Rennes

18.30: Jura Sud–St.-Étienne

18.30: Linas-Montlhery–Amiens

18.30: Quevilly Rouen–Monaco

18.30: Thaon–Reims

21.00: Chauvigny–Olympique de Marseille

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

14.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Granada

18.30: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo

21.00: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

19.00: Buffalo Bills–Atlanta Falcons

19.00: Chicago Bears–New York Giants

19.00: Cincinnati Bengals–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders

19.00: New England Patriots–Jacksonville Jaguars

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: New York Jets–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Tennessee Titans–Miami Dolphins

19.00: Washington Football Team–Philadelphia Eagles

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.05: San Francisco 49ers–Houston Texans

22.25: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams

22.25: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Detroit Lions

Hétfő, 2.15: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

20.30: elődöntő (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.30: FTC-Telekom–Újpesti TE (Tv: M4 Sport)

19.00: UNI Győr ETO HC–Dunaújvárosi Acélbikák

19.00: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék



OSZTRÁK LIGA

17.30: Znojmo (cseh)–Hydro Fehérvár AV19

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: Atomerőmű KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Sopron Basket–TFSE-MTK

18.00: VBW CEKK Cegléd–PINKK Pécsi 424

18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr Mély-Út

18.30: Ludovika-FCSM Csata–Vasas Akadémia

19.30: DVTK–NKA Universitas PEAC (Tv: M4 Sport)



NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Toronto Raptors–New York Knicks (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-kupa, Sydney

