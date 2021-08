A Manchester United már keresi Edinson Cavani helyettesét. Jamie Vardy neve is felmerült, ha nem sikerült Erling Haalandot szerződtetniük. Legalábbis Lee Sharpe szerint.

A Manchester United várhatóan jövő nyáron új csatárt fog szerződtetni. A legnagyobb név a listájukon, Erling Haaland. Lee Sharpe, a Manchester United korábbi középpályása úgy gondolja, hogy Ole Gunnar Solskjaer szerződtetni fogja a 34 éves Jamie Vardy-t a Lecester City-ből, ha nem sikerült Haaland elhozatala.

„Határozottan azt gondolom, hogy szükségük van egy másik gólszerzőre, szeretném, ha hoznának egy másik csatárt, egy kilencest, aki szezononként 20-25 gólt termel. Nyilvánvaló, hogy Cavani világklasszis, de már nem fog minden meccset végig játszani. A pletykák továbbra is arról szólnak, hogy jövőre Haaland érkezhet, így kétszer is át kell gondolni, hogy most nyáron kell-e még valaki. Szívesen látnám Vardy-t, nem tudom, hogy megkapnánk-e, de azt hiszem, hogy ideális választás lenne pár szezonra.”

