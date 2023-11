A ghánai parlamenti képviselő, Isaac Adongo körülbelül egy évvel ezelőtt tett szert nemzetközi hírnévre. Akkor a parlamentben tartott egy beszédet, amelyben az egyik kollégáját Harry Maguire-hoz, a Manchester United és az angol válogatott futballistájához hasonlította.

A politikus egész országgyűlést megnevettette, ahogy sokakat, akik látták és hallották a beszédét az interneten.

"Van egy Harry Maguire nevű futballista, aki a Manchester Unitedben játszik. Ő védekezik, sorra leszerel mindenkit, még a csapattársait is. Gólpasszt ad a másik csapatnak, amikor az ellenfelek nem tudnak a kapuba találni, Maguire gólt lő nekik. Ez az úriember lesz a mi Maguire-gazdaságunk. Leckéket ad nekünk, hogy mit kell csinálni, és mindent elront" - mondta Adongo, majd hozzátette:

"Amikor Maguire lehetőséget kap, öngólveszélyessé válik. A mi gazdasági varázslónk, Dr. Bawumia a gazdaságunk mélyére ment és tönkreteszi azt. Úgy fognak emlékezni rád, mint az állam gazdaságának Harry Maguire-jára”.

Azóta Maguire teljesítménye megváltozott, Isaac Adongo ugyanis a minap ismét szóbahozta a parlamentben:

"I now apologize...Today, Maguire has turned the corner and is a transformational footballer”



