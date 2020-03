A játékosok elfogadták, hogy a bajnokság befejezésének egyetlen módja a mérkőzések zárt kapuk mögötti lebonyolítása - az angol Hivatásos Labdarúgók Szövetségének (PFA) igazgató-helyettese szerint.

Bobby Barnes többek között arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány miatt az angol szövetség, a liga és a Premier League már egyetértésre jutott abban, hogy az idényt határozatlan időre kitolják.



A mérkőzések lejátszását korábban legalább április 30-ig elhalasztották. Barnes hozzátette: a megszorítások, korlátozások miatt a játékosok realistán állnak az idény befejezéséhez.



"Egy ideális világban tömegek előtt játszanánk, de ez most az az eset, amelyben nincs alternatíva. Ez most nem ideális világ, és azok a játékosok, akikkel beszéltem, elfogadják, hogy ennek kell történnie" - utalt a zárt kapus mérkőzésekre.



Kiemelte, hogy bár a labdarúgás a nézőkért van, de a játékosok legtöbbjének a bérét elsősorban a televíziós jogdíjakból tudják előteremteni a klubok.





Borítókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images