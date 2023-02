A Manchester United korábbi klasszis támadója, Robin van Persie szerint Erik ten Hag érkezése óta észrevehetően jobb a légkör a klubon belül, ez pedig jó hatással van a teljesítményre is.



A Vörös Ördögök csütörtök este nagy csatában nyertek az Old Traffordon a Barcelona ellen, így kiejtve a spanyolokat az Európa Ligából.

A holland elmondta, ten Hag keze alatt az energia és az intenzitás, amit tapasztalt, össze sem hasonlítható a korábbi években tapasztalhatóval.

„A Manchester United boldoggá teszi a szurkolókat a játékmódjával, az energiájával és ezzel az intenzitással.”



„Ez olyan, mint egy jel. Az emberek nagyon boldogok, amikor a csapat játékát nézik. A klub körül minden sokkal pozitívabb, mint az elmúlt években. Ez pedig Eriknek, és persze a játékosoknak köszönhető.”

This was 15 minutes after the full-time whistle. United fans showing their appreciation for Robin van Persie. A big wave back pic.twitter.com/AJtqRcBlwd